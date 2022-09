Cosa fare per ridurre l’inquinamento da mozziconi di sigaretta (Di venerdì 16 settembre 2022) Ogni anno, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), nel mondo vengono buttate più di 766.000 tonnellate di mozziconi di sigaretta: stiamo parlando del rifiuto più scartato a livello globale (nonché uno di quelli con i tempi di degradazione più lunghi). Eppure, per arginare il problema, basterebbe semplicemente usare un posacenere tascabile e buttare il rifiuto nell’indifferenziata. Tra le iniziative volte a una riduzione dei mozziconi dispersi nell’ambiente c’è #CAMBIAGESTO di Philip Morris Italia, che in tre anni ha permesso di raccogliere più di 160 chilogrammi di sigarette spente. La campagna ha fatto tappa in più di 40 città italiane grazie all’aiuto di 700 tabaccherie e 3.000 volontari. Il prossimo passo? Sabato 17 settembre, in occasione del World cleanup day 2022, verranno organizzate azioni di pulizia e ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) Ogni anno, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), nel mondo vengono buttate più di 766.000 tonnellate didi: stiamo parlando del rifiuto più scartato a livello globale (nonché uno di quelli con i tempi di degradazione più lunghi). Eppure, per arginare il problema, basterebbe semplicemente usare un posacenere tascabile e buttare il rifiuto nell’indifferenziata. Tra le iniziative volte a una riduzione deidispersi nell’ambiente c’è #CAMBIAGESTO di Philip Morris Italia, che in tre anni ha permesso di raccogliere più di 160 chilogrammi di sigarette spente. La campagna ha fatto tappa in più di 40 città italiane grazie all’aiuto di 700 tabaccherie e 3.000 volontari. Il prossimo passo? Sabato 17 settembre, in occasione del World cleanup day 2022, verranno organizzate azioni di pulizia e ...

