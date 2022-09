(Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri, in Europa League, il Midtjlland ha umiliato labattendola 5-1 davanti a 600 tifosi biancocelesti accorsi in Danimarca per vedere la propria squadra del cuore. Sul Corriere dello Sport, Alberto DPalma commenta l’atteggiamento dellama soprattutto quello del suo tecnico, Maurizio. “si era già intuito dal suo umore della vigilia che qualcosa non andava: quando parla di calendario impossibile, di turnover chesolo spirito di sopravvivenza e di un ritmo impossibile da sostenere, probabilmenteuna tutti i suoi uomini che poi, sia chiaro, hanno giocato unavergognosa, dal primo all’ultimo”.si lamenta che da quando è arrivato a Roma si sente più regista che allenatore, perché deve ...

AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma è partita per la Bulgaria senza #Abraham e #Karsdorp, rimasti a Trigoria. #ASRoma #LudogoretsRoma… - napolista : CorSport: per #Sarri ogni partita di coppa sembra un calvario, è lui che crea un alibi alla sua Lazio Quando ha fi… - Moixus1970 : RT @ValePieraccini: #Capello al @CorSport: Quale futuro attende la #Juve? «In campionato le mancano i 2 punti che ha conquistato sul campo… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: #Capello al @CorSport: Quale futuro attende la #Juve? «In campionato le mancano i 2 punti che ha conquistato sul campo… - ValePieraccini : #Capello al @CorSport: Quale futuro attende la #Juve? «In campionato le mancano i 2 punti che ha conquistato sul ca… -

Corriere dello Sport

Il messicano, com'è noto, non è stato convocatola partita di Champions coi Rangers. Il motivo alcuni sintomi para influenzali.I voti dei quotidianiil georgiano sono tra il 6,5 e il 7. Il: 'Un pericolo costante: punta, sterza, salta' As Roma 03/09/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio - Napoli / foto Antonello Sammarco/Image ... Midtjylland-Lazio 5-1, serata da incubo per Sarri in Europa League Spalletti va oltre il concetto di titolari e riserve, conta il gioco di squadra. È il Napoli degli artisti, il Napoli dei gregari, il Napoli di tutti ...Crisi al Max", titola il Corriere dello Sport sulla situazione in casa Juventus. I bianconeri sono all'angolo: in Champions League mai c'era stato un avvio peggiore.