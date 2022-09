Coppia famosissima | ritorno di fiamma che non ti aspetti

Leggi su formatonews

(Di venerdì 16 settembre 2022) Una, dopo vari tira e molli, sembra essere tornata insieme. Lo annuncia per primo Il The Pipol Gossip. Andiamo a vedere chi si tratta. Il The Pipol Gossip ha annunciato che unamolto conosciuta è tornata di nuovo insieme, dopo che per vari anni c’è stato un tira e molla. Ma chi saranno i protagonisti di questa vicenda? Andiamo a scoprirlo insieme. Una delle coppie più amate della tv è tornata insieme? Le prime indiscrezioni (Pixabay)Nelle ultime ore, al centro del gossip sarebbero tornati Serena Enardu e Pago – vero nome Pacifico Settembre. Stando alle ultime novità, infatti, sarebbero proprio loro lache è tornata finalmente insieme. Ecco cosa si può leggere sulla rivista che per primo ha lanciato questo gossip “Adesso i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere ...