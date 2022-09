Charlene di Monaco messa alla prova: come si presenterà (Di venerdì 16 settembre 2022) Charlene di Monaco è stata ufficialmente invitata ai funerali della Regina Elisabetta in quanto moglie del Principe Alberto. Questo privilegio non è stato esteso a Carolina di Monaco e ribadisce in modo definitivo che a comandare alla Rocca è lei e non sua cognata. Charlene di Monaco, l’invito ai funerali di Elisabetta II come è noto il ruolo di Charlene di Monaco era stato messo in discussione lo scorso anno quando a causa di una grave infezione a naso, gola e orecchie era stata costretta a stare lontana dalla sua famiglia e a sospendere gli impegni pubblici per moltissimi mesi. In quel periodo Carolina ha aiutato Alberto sia nella gestione del Principato che dei gemelli, Jacques e Gabriella. Ma ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 settembre 2022)diè stata ufficialmente invitata ai funerali della Regina Elisabetta in quanto moglie del Principe Alberto. Questo privilegio non è stato esteso a Carolina die ribadisce in modo definitivo che a comandareRocca è lei e non sua cognata.di, l’invito ai funerali di Elisabetta IIè noto il ruolo didiera stato messo in discussione lo scorso anno quando a causa di una grave infezione a naso, gola e orecchie era stata costretta a stare lontana dsua famiglia e a sospendere gli impegni pubblici per moltissimi mesi. In quel periodo Carolina ha aiutato Alberto sia nella gestione del Principato che dei gemelli, Jacques e Gabriella. Ma ...

zazoomblog : Charlène e Alberto di Monaco il ritorno in pubblico mano nella mano - #Charlène #Alberto #Monaco #ritorno - zazoomblog : Charlène e Alberto di Monaco il ritorno in pubblico mano nella mano - #Charlène #Alberto #Monaco #ritorno - zazoomblog : Charlène e Alberto di Monaco in pubblico mano nella mano - #Charlène #Alberto #Monaco #pubblico - infoitcultura : Charlène e Alberto di Monaco, il ritorno in pubblico mano nella mano - infoitcultura : Charlène e Alberto di Monaco, in pubblico mano nella mano -