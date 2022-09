Belen Rodriguez, lite in aeroporto con i fotografi: interviene la polizia (Di venerdì 16 settembre 2022) Belen Rodriguez ha chiamato la polizia in aeroporto: non voleva che i fotografi la riprendessero. Belen Rodriguez ha litigato con i fotografi all'aeroporto di Linate e ha chiamato la polizia. La showgirl stava per partire e, secondo quanto si legge su PipolGossip, si è alterata quando alcuni paparazzi hanno provato a scattare delle foto. Il rapporto tra Belen Rodriguez e i fotografi non è mai stato idilliaco, come dimostrano i numerosi screzi avuti in passato e che continua ad avere oggi, come conferma l'episodio di Linate. La showgirl è arrivata all'aeroporto milanese pronta a partire con la figlia Luna Marì, come avevano annunciato le numerose storie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022)ha chiamato lain: non voleva che ila riprendessero.ha litigato con iall'di Linate e ha chiamato la. La showgirl stava per partire e, secondo quanto si legge su PipolGossip, si è alterata quando alcuni paparazzi hanno provato a scattare delle foto. Il rapporto trae inon è mai stato idilliaco, come dimostrano i numerosi screzi avuti in passato e che continua ad avere oggi, come conferma l'episodio di Linate. La showgirl è arrivata all'milanese pronta a partire con la figlia Luna Marì, come avevano annunciato le numerose storie ...

