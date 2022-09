Alluvione devasta le Marche | video

infoitinterno : Il maltempo devasta Umbria e Marche: alluvione a Cantiano - RitaC70 : Il maltempo devasta Umbria e Marche: alluvione a Cantiano | FOTO e VIDEO - sirdaggoo : RT @peppecaridi: +++ IL #MALTEMPO DEVASTA UMBRIA E MARCHE: ALLUVIONE A #CANTIANO | FOTO E VIDEO ?? +++ - peppecaridi : +++ IL #MALTEMPO DEVASTA UMBRIA E MARCHE: ALLUVIONE A #CANTIANO | FOTO E VIDEO ?? +++ -

Leggi anche Allerta Meteo, in arrivo altre bombe d'acqua sulla Campania: si contano i danni in Costiera Sorrentinalampo in Calabria, fiumi d'acqua e colate di fango a Scilla: "Auto e ...Un soccorritore porta in salvo una bambina appena soccorsa Si aggrava ora dopo ora il bilancio delle vittime nel Kentucky colpito dalle alluvioni con una violenza tale da far decretare al presidente ... Il maltempo devasta Umbria e Marche: alluvione a Cantiano | FOTO e VIDEO (Adnkronos) - Sei morti e tre dispersi è il bilancio di un'alluvione che si è abbattuta in tarda serata nelle Marche dove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di ...Drammatico il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta questa notte sulle Marche, in particolare nell'Anconetano.