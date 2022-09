Serie A, giornata 7: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo un weekend intenso e una settimana piena di sfide europee, ricomincia il campionato con il primo anticipo del Venerdì sera. In ottica Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare al fantacalcio per la giornata 7, tenendo in considerazioni i diversi match. Due scontri ai piani alti che vedono affrontarsi Roma-Atalanta e Milan-Napoli, confronto difficile anche per Fiorentina e Inter. La Viola ospiterà l’Hellas Verona e i nerazzurri saranno ospiti dell’Udinese, club in splendida forma. Più semplice, sulla carta, per Juventus e Lazio, entrambe in trasferta, una contro il Monza e l’altra la Cremonese. Serie A, giornata 7: i portieri da schierare al fantacalcio Ivan Provedel: primo nella lista dei consigliati, compare ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo un weekend intenso e una settimana piena di sfide europee, ricomincia il campionato con il primo anticipo del Venerdì sera. In otticaA, ecco i 3da nonalper la7, tenendo in considerazioni i diversi match. Due scontri ai piani alti che vedono affrontarsi Roma-Atalanta e Milan-Napoli, confronto difficile anche per Fiorentina e Inter. La Viola ospiterà l’Hellas Verona e i nerazzurri saranno ospiti dell’Udinese, club in splendida forma. Più semplice, sulla carta, per Juventus e Lazio, entrambe in trasferta, una contro il Monza e l’altra la Cremonese.A,7: idaalIvan Provedel: primo nella lista dei consigliati, compare ...

