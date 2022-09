Re Carlo, "regno breve": perché viene giù tutto, clamorosa rivelazione (Di giovedì 15 settembre 2022) "Il regno di re Carlo III sarà breve": ne è convinto Stephen Bates, ex corrispondente del Guardian presso la famiglia reale inglese. Intervistato da FanPage, il giornalista ha spiegato: "Elisabetta ha lasciato in eredità stabilità e unità nazionale”. Secondo lui, inoltre, Carlo non durerà a lungo anche perché "ha quasi 74 anni e quindi non penso durerà per decadi. Credo anche che lui cercherà di comportasi come sua madre, a livello di serietà e stabilità. Lui è anche noto per avere visioni politiche, non a livello di partiti, ma a livello più generale su alcuni temi che potenzialmente potrebbero dividere l'opinione pubblica come l'ambiente, la medicina naturale e l'architettura, di cui non ha fatto parola nel suo primo discorso da sovrano". Parlando delle sfide più importanti oggi, Bates ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) "Ildi reIII sarà": ne è convinto Stephen Bates, ex corrispondente del Guardian presso la famiglia reale inglese. Intervistato da FanPage, il giornalista ha spiegato: "Elisabetta ha lasciato in eredità stabilità e unità nazionale”. Secondo lui, inoltre,non durerà a lungo anche"ha quasi 74 anni e quindi non penso durerà per decadi. Credo anche che lui cercherà di comportasi come sua madre, a livello di serietà e stabilità. Lui è anche noto per avere visioni politiche, non a livello di partiti, ma a livello più generale su alcuni temi che potenzialmente potrebbero dividere l'opinione pubblica come l'ambiente, la medicina naturale e l'architettura, di cui non ha fatto parola nel suo primo discorso da sovrano". Parlando delle sfide più importanti oggi, Bates ...

