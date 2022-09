R. Kelly condannato per abusi sessuali su minori e pedopornografia: “Un maestro della manipolazione” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il processo di fronte alla giuria di Chicago si è concluso con R. Kelly condannato per sei capi d’accusa che riguardano abusi sessuali su minori e pedopornografia. R. Kelly condannato La decisione dei giudici è arrivata mercoledì 14 settembre. Per il reato di pedopornografia è stato condannato per 3 su 4 capi di imputazione, mentre per i reati di adescamento con fini di attività sessuale sui minori è stato condannato per 3 su 5 capi di imputazione. Il rapper, ora, rischierebbe fino a 30 anni di carcere che potrebbero allungarsi a seguito della condanna già avvenuta nel 2021. La star dell’r’n’b, invece, è stata assolta dall’accusa di aver ostacolato un altro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Il processo di fronte alla giuria di Chicago si è concluso con R.per sei capi d’accusa che riguardanosu. R.La decisione dei giudici è arrivata mercoledì 14 settembre. Per il reato diè statoper 3 su 4 capi di imputazione, mentre per i reati di adescamento con fini di attività sessuale suiè statoper 3 su 5 capi di imputazione. Il rapper, ora, rischierebbe fino a 30 anni di carcere che potrebbero allungarsi a seguitocondanna già avvenuta nel 2021. La star dell’r’n’b, invece, è stata assolta dall’accusa di aver ostacolato un altro ...

