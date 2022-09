Putin in Uzbekistan, vertice con Xi | Kiev: "I russi ritirano le truppe da Zaporizhzhia" (Di giovedì 15 settembre 2022) Incidente d'auto per Zelensky: 'Non ferito grave'. Per il segretario Onu Guterres, 'siamo ancora lontani dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 settembre 2022) Incidente d'auto per Zelensky: 'Non ferito grave'. Per il segretario Onu Guterres, 'siamo ancora lontani dalla ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per… - allep_darkdrake : Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan dove per due soldi........ #putin #XiJinping #Guerra #Ucraina - lacittanews : Samarcanda, in Uzbekistan, una delle tappe dell’antica via della seta, accoglie il 15 settembre un vertice la cui i… - TorciaPolitica : RT @CafeGeopolitico: Il Presidente cinese #XiJinping è arrivato in #Kazakistan. E' il suo primo viaggio all'estero dall'inizio della pandem… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per la co… -