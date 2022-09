Paola Perego, chi sono i figli Giulia e Riccardo Carnevale (Di giovedì 15 settembre 2022) Paola Perego è una famosa conduttrice italiana, ha 53 anni e si è sposata per la prima volta con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli che ha conosciuto nel corso degli anni ottanta. Insieme hanno avuto due splendidi figli, Giulia e Riccardo Carnevale. Dopo la rottura con l’ex marito, Paola Perego conosce Lucio Presta, un agente dello spettacolo Italiano di cui si innamora follemente e con il quale convive fino al giorno delle loro nozze, il 25 settembre del 2011. A oggi, la coppia è ormai ben consolidata e stanno insieme da quasi vent’anni. .Giulia Carnevale, la primogenita di Paola Perego, è nata cinque anni prima dalla fine del matrimonio dei suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)è una famosa conduttrice italiana, ha 53 anni e si è sposata per la prima volta con Andrea, ex calciatore del Napoli che ha conosciuto nel corso degli anni ottanta. Insieme hanno avuto due splendidi. Dopo la rottura con l’ex marito,conosce Lucio Presta, un agente dello spettacolo Italiano di cui si innamora follemente e con il quale convive fino al giorno delle loro nozze, il 25 settembre del 2011. A oggi, la coppia è ormai ben consolidata e stanno insieme da quasi vent’anni. ., la primogenita di, è nata cinque anni prima dalla fine del matrimonio dei suoi ...

