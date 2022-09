Nobile e la voce di Annalisa D’Agosto (Di giovedì 15 settembre 2022) di Olga Chieffi Continuano i “Concerti in azienda” organizzati dall’Associazione Concerti d’estate di Villa Guariglia”, nell’ambito del progetto Campagna Amica promosso da Coldiretti Salerno e Camera di Commercio. Questa sera, alle ore 21, l’ appuntamento a Sieti presso i noccioleti dell’azienda agricola “Nobile”, i cui prodotti verranno degustati in un’antica dimora con una splendida corte interna Il Nocciolo Selvatico. Cucina molto semplice e genuina, con il continuo richiamo alle ricette regionali e la regola naturalmente degli ingredienti dell’ azienda Nobile, con verdure, funghi, erbe selvatiche, ortaggi biologici, e la regina assoluta del giffonese, la nocciola tonda. Per l’occasione la direzione artistica dei concerti ha affidato la colonna sonora di questo incontro al soprano Annalisa D’Agosto, in duo con il ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) di Olga Chieffi Continuano i “Concerti in azienda” organizzati dall’Associazione Concerti d’estate di Villa Guariglia”, nell’ambito del progetto Campagna Amica promosso da Coldiretti Salerno e Camera di Commercio. Questa sera, alle ore 21, l’ appuntamento a Sieti presso i noccioleti dell’azienda agricola “”, i cui prodotti verranno degustati in un’antica dimora con una splendida corte interna Il Nocciolo Selvatico. Cucina molto semplice e genuina, con il continuo richiamo alle ricette regionali e la regola naturalmente degli ingredienti dell’ azienda, con verdure, funghi, erbe selvatiche, ortaggi biologici, e la regina assoluta del giffonese, la nocciola tonda. Per l’occasione la direzione artistica dei concerti ha affidato la colonna sonora di questo incontro al soprano, in duo con il ...

