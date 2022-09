New York si prepara alla stangata sulle corse in taxi, +23% (Di giovedì 15 settembre 2022) NEW York – New York si prepara ad una stangata sulle corse in taxi. Per la prima volta in un decennio la citta’ ha proposto un significativo aumento delle tariffe dei taxi gialli, e se verra’ approvata il costo di una corsa segnerebbe un +22,9%. Le tariffe dei taxi sono rimaste invariate da settembre 2012, l’anno dopo che Uber è entrata nel mercato della Grande Mela trasformando radicalmente l’industria delle auto con conducente, come ha affermato la taxi and Limousine Commission nelle proposte pubblicate la scorsa settimana. “È atteso da tempo, ma abbiamo anche avuto una pandemia. Ora che ne stiamo uscendo, penso che sia una buona idea”, ha affermato l’ex presidente delle commissione Matt Daus, che ha servito sotto i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 settembre 2022) NEW– Newsiad unain. Per la prima volta in un decennio la citta’ ha proposto un significativo aumento delle tariffe deigialli, e se verra’ approvata il costo di una corsa segnerebbe un +22,9%. Le tariffe deisono rimaste invariate da settembre 2012, l’anno dopo che Uber è entrata nel mercato della Grande Mela trasformando radicalmente l’industria delle auto con conducente, come ha affermato laand Limousine Commission nelle proposte pubblicate la scorsa settimana. “È atteso da tempo, ma abbiamo anche avuto una pandemia. Ora che ne stiamo uscendo, penso che sia una buona idea”, ha affermato l’ex presidente delle commissione Matt Daus, che ha servito sotto i ...

