Matthew McConaughey: il suo film sul calcio femminile cancellato per via di "accuse inquietanti" (Di giovedì 15 settembre 2022) Matthew McConaughey e Skydance cancellano un film sul calcio femminile americano tratto da una storia vera a poche settimane dall'inizio delle riprese per via di accuse inquietanti emerse durante le ricerche. Dallas Sting, film sul calcio femminile tratto da una storia vera, interpretato e prodotto da Matthew McConaughey, è stato improvvisamente cancellato poche settimane prima dell'inizio della produzione per via di "accuse inquietanti" emerse di recente. Ambientato nel 1984, il film doveva riguardare la vera storia di una squadra di calcio femminile che è andata in Cina per competere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022)e Skydance cancellano unsulamericano tratto da una storia vera a poche settimane dall'inizio delle riprese per via diemerse durante le ricerche. Dallas Sting,sultratto da una storia vera, interpretato e prodotto da, è stato improvvisamentepoche settimane prima dell'inizio della produzione per via di "" emerse di recente. Ambientato nel 1984, ildoveva riguardare la vera storia di una squadra diche è andata in Cina per competere ...

