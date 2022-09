Lazio umiliata in Danimarca, tifosi furiosi: “Chiedete scusa e rimborsate i duecento tifosi. Da mandare tutti in ritiro anche…” (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella seconda giornata del gruppo F di Europa League, la Lazio ha perso nettamente sul campo dei danesi del Midtjylland per 5-1 dopo novanta minuti giocati in maniera brutta e senza grinta. I tifosi biancocelesti sui social hanno espresso il loro malcontento per questa prestazione veramente negativa: di seguito ecco alcuni commenti a riguardo: “Mamma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Valzer delle panchine in serie A Fiorentina-Lazio: le pagelle del posticipo Supercoppa Juve Lazio: è tutto pronto 120 anni di Lazio, auguri al club biancoceleste Sorteggi Champions League 2020/21, i commenti Caressa rimprovera Milinkovic: “Deve crescere più nella fase di non possesso e ha il vizio di ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella seconda giornata del gruppo F di Europa League, laha perso nettamente sul campo dei danesi del Midtjylland per 5-1 dopo novanta minuti giocati in maniera brutta e senza grinta. Ibiancocelesti sui social hanno espresso il loro malcontento per questa prestazione veramente negativa: di seguito ecco alcuni commenti a riguardo: “Mamma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Valzer delle panchine in serie A Fiorentina-: le pagelle del posticipo Supercoppa Juve: è tutto pronto 120 anni di, auguri al club biancoceleste Sorteggi Champions League 2020/21, i commenti Caressa rimprovera Milinkovic: “Deve crescere più nella fase di non possesso e ha il vizio di ...

gnoker03 : La Lazio non veniva umiliata così da quando Cameron Diaz abbandonò la maglia personalizzata sulle poltroncine dell'olimpico - PagineRomaniste : #EuropaLeague, #Lazio umiliata: il #Midtjylland cala la cinquina #MidtjyllandLazio #UEL - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #MidtjyllandLazio Umiliazione per la Lazio in Europa League - AgAntonio1987 : RT @fanpage: #MidtjyllandLazio Umiliazione per la Lazio in Europa League - fanpage : #MidtjyllandLazio Umiliazione per la Lazio in Europa League -