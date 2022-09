Laver Cup 2022: quando si gioca, gli avversari di Roger Federer, programma, orari, tv, streaming (Di giovedì 15 settembre 2022) La Rod Laver Cup 2022 si disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 23-25 settembre. Si tratta della competizione tennistica che prevede il confronto tra Europa e Resto del Mondo. Ogni squadra sarà composta da sei giocatori, si disputeranno dieci singolari e due doppi. La manifestazione assume particolare rilievo perché rappresenterà l’ultima uscita agonistica di Roger Federer, che al termine si ritirerà definitivamente dalle scene. Si preannuncia un fine settimana di lusso. Il fuoriclasse svizzero sarà affiancato dai grandi rivali di una vita. Con l’elvetico giocheranno anche il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal, il britannico Andy Murray. La rosa sarà completata dal greco Stefanos Tsitsipas e dal norvegese Casper Ruud. Gli avversari di Roger ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) La RodCupsi disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 23-25 settembre. Si tratta della competizione tennistica che prevede il confronto tra Europa e Resto del Mondo. Ogni squadra sarà composta da seitori, si disputeranno dieci singolari e due doppi. La manifestazione assume particolare rilievo perché rappresenterà l’ultima uscita agonistica di, che al termine si ritirerà definitivamente dalle scene. Si preannuncia un fine settimana di lusso. Il fuoriclasse svizzero sarà affiancato dai grandi rivali di una vita. Con l’elvetico giocheranno anche il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Rafael Nadal, il britannico Andy Murray. La rosa sarà completata dal greco Stefanos Tsitsipas e dal norvegese Casper Ruud. Glidi...

