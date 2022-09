La rabbia sul web | i fischi e i vuoti dello Stadium | il malumore del popolo Juve

(Di giovedì 15 settembre 2022) Gran parte della squadra sotto la curva per oltre cento secondi diassordanti, poi il coro dei tifosi indirizzato a Max Allegri ('Vaff...'), ritenuto il colpevole principale per l'assenza di ...

La Gazzetta dello Sport

Gran parte della squadra sotto la curva per oltre cento secondi di fischi assordanti, poi il coro dei tifosi indirizzato a Max Allegri ('Vaff...'), ritenuto il colpevole principale per l'assenza di ...