Isola, una ex naufraga è incinta: l'annuncio poche ore fa su Instagram! (Di giovedì 15 settembre 2022) Un'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è in attesa del suo primo figlio ed ha annunciato la lieta notizia poche ore fa pubblicando dei teneri scatti sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando di Beatrice Marchetti, concorrente della quindicesima edizione del reality. La modella ha scritto: È da un po' che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE (@beatricemarchetti ) Beatrice lo scorso giungo ha sposato il suo Mathieu Magni, imprenditore milanese nel settore delle auto di lusso. I due tra poco diventeranno genitori ma, stando alle prime parole dell'ex naufraga, i primi mesi di gravidanza non sono stati semplici: Che bello avervi dato questa notizia, mi sono liberata di un peso.

