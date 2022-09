In un anno 100 mila alunni in meno di 3-11 anni. Inizia il calo anche alle superiori. Aumentano le classi ma il problema aule sovraffollate resta (Di giovedì 15 settembre 2022) In un solo anno scolastico, tra quello appena concluso e quello precedente, 2020-2021, la scuola d'infanzia e quella primaria hanno perso rispettivamente 29.457 e 70.103 alunni che, sommati portano alla diminuzione del numero complessivo dei bambini dai 3 agli undici anni, pari a quasi 100.000. Parallelamente si registra una diminuzione di classi di -489 per l'infanzia e di -1.277 per la primaria per complessive 1.766 classi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) In un soloscolastico, tra quello appena concluso e quello precedente, 2020-2021, la scuola d'infanzia e quella primaria hperso rispettivamente 29.457 e 70.103che, sommati portano alla diminuzione del numero complessivo dei bambini dai 3 agli undici, pari a quasi 100.000. Parlamente si registra una diminuzione didi -489 per l'infanzia e di -1.277 per la primaria per complessive 1.766. L'articolo .

marattin : Il motivo è semplice: se ho un credito edilizio di 100 euro, ma pago solo 50 euro di tasse, non ho la “capienza” pe… - BenitoAtos : RT @P_M_1960: #Patagonia La famiglia cede l'azienda ad una no profit per salvare il pianeta. L'obiettivo è garantire che tutti i profitti,… - P_M_1960 : #Patagonia La famiglia cede l'azienda ad una no profit per salvare il pianeta. L'obiettivo è garantire che tutti i… - minsarahyoon : I media hanno riferito che Namjoon ha donato 100 milioni di won per preservare e ripristinare il patrimonio cultura… - Zan_bus : @viasyba Ieri in live sarei voluto intervenire..io dalla Sardegna abbonato da 10anni, volo 150 ,hotel 100, 2 giorni… -