"Ha fatto fuori Draghi": la menzogna di Monica Guerritore contro Giorgia Meloni (Di giovedì 15 settembre 2022) La logica è: intervista un personaggio dello spettacolo e fagli dire qualcosa contro la Meloni, così ci costruiamo sopra un titolo. E, anche se quello dice una fregnaccia, non contestargliela, anzi lasciala in pagina, ché una bugia, se viene ripetuta, finisce per essere una verità. Con questo metodo non proprio impeccabile sul piano giornalistico, mettiamola così, ieri La Stampa ha intervistato l'attrice Monica Guerritore, da sempre pasionaria anti-destra, con l'obiettivo dichiarato di farle dire peste e corna di Giorgia. Ora, la Guerritore può pensarla come le pare e esternare tutto il male possibile sulla Meloni. Però deve essere esatta in ciò che dice, sennò perde credibilità e il suo stesso attacco finisce per indebolirsi e ritorcersi contro colei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) La logica è: intervista un personaggio dello spettacolo e fagli dire qualcosala, così ci costruiamo sopra un titolo. E, anche se quello dice una fregnaccia, non contestargliela, anzi lasciala in pagina, ché una bugia, se viene ripetuta, finisce per essere una verità. Con questo metodo non proprio impeccabile sul piano giornalistico, mettiamola così, ieri La Stampa ha intervistato l'attrice, da sempre pasionaria anti-destra, con l'obiettivo dichiarato di farle dire peste e corna di. Ora, lapuò pensarla come le pare e esternare tutto il male possibile sulla. Però deve essere esatta in ciò che dice, sennò perde credibilità e il suo stesso attacco finisce per indebolirsi e ritorcersicolei ...

_Nico_Piro_ : #10Settembre Autorità, statura, fiducia secondo l'Ucraina la Merkel non avrebbe queste qualità quindi non può esser… - demagistris : Una vergogna che a milioni di fuori sede, per lo più giovani emigrati, spesso dal sud e dalle aree interne, verso i… - Bukaniere : @stefano_gli @caporix @depi_depi74 L'ho fatto anche io un paio di volte quand'ero gggiovine convivente. Una volta m… - hznll28 : RT @onevoicetosing: @vucciria79 Ogni volta che dai ministeri escono questi consigli di vita pratica mi ritrovo sempre a domandarmi se sono… - GregorioIannac1 : @tuinalover @juventusfc Non è che se vai controcorrente hai ragione. McKennie è un buon giocatore, ma non da Juvent… -

√ I nuovi Pixies tornano ai tempi di 'Doolittle' ... ma al tempo stesso ci conosce come band, e riesce in questo modo a farci tirare fuori il meglio di ... L'enigma svelato Sarebbe interessante sapere come ha fatto Dalgety a 'svelare' l'enigma musicale ... Mercato smartphone: calano le vendite Lo scenario poi è reso ulteriormente complesso dal fatto che il mercato degli smartphone di ... Huawei rimane fuori dalle prime cinque posizioni per un motivo ben preciso: il ban imposto dagli Stati ... Liberoquotidiano.it Furti a casa di Calhanoglu, Sensi e Chiara Biasi: arrestati due ladri In totale si stima che i colpi abbiano fruttato circa mezzo milione di euro. I due arrestati facevano la spola tra la Croazia e il campo nomadi di via Monte Bisbino, dove sono stati fermati dalla ... Sala: "Mantenere San Siro è economicamente gravoso, importante dibatterne" Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto nel corso di un evento organizzato presso l'Università Statale di Milano commentando il progetto del nuovo San Siro modificato ... ... ma al tempo stesso ci conosce come band, e riesce in questo modo a farci tirareil meglio di ... L'enigma svelato Sarebbe interessante sapere come haDalgety a 'svelare' l'enigma musicale ...Lo scenario poi è reso ulteriormente complesso dalche il mercato degli smartphone di ... Huawei rimanedalle prime cinque posizioni per un motivo ben preciso: il ban imposto dagli Stati ... Monica Guerritore, balle sulla Meloni: "Ha fatto fuori Draghi" In totale si stima che i colpi abbiano fruttato circa mezzo milione di euro. I due arrestati facevano la spola tra la Croazia e il campo nomadi di via Monte Bisbino, dove sono stati fermati dalla ...Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto nel corso di un evento organizzato presso l'Università Statale di Milano commentando il progetto del nuovo San Siro modificato ...