Genoa, Ballardini: «Si sarebbe salvato con me? Non so» (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole di Ballardini sulla retrocessione del Genoa: «Si sarebbe salvata con me? Non lo so dire perché la situazione era complicata» Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di RTV San Marino. Di seguito le sue parole sul Genoa e sul suo futuro. RETROCESSIONE Genoa – «Se con me la retrocessione del Genoa si sarebbe evitata? Non lo so dire perché la situazione era complicata. É vero che quando io e il mio staff abbiamo lasciato il Genoa era quartultimo in classifica, con tre squadre dietro». FUTURO – «Viaggio con i miei collaboratori per vedere allenamenti e partite. Siamo tornati di recente da Inghilterra e Francia. Nel fine settimana guardiamo le partite di Serie A e di Serie B». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole disulla retrocessione del: «Sisalvata con me? Non lo so dire perché la situazione era complicata» Davideha parlato ai microfoni di RTV San Marino. Di seguito le sue parole sule sul suo futuro. RETROCESSIONE– «Se con me la retrocessione delsievitata? Non lo so dire perché la situazione era complicata. É vero che quando io e il mio staff abbiamo lasciato ilera quartultimo in classifica, con tre squadre dietro». FUTURO – «Viaggio con i miei collaboratori per vedere allenamenti e partite. Siamo tornati di recente da Inghilterra e Francia. Nel fine settimana guardiamo le partite di Serie A e di Serie B». L'articolo proviene da Calcio News 24.

