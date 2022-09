Funerali Regina Elisabetta: quando e dove vederli in tv (Di giovedì 15 settembre 2022) Un lungo, lunghissimo viaggio fino a Buckingham Palace, con l’abbraccio di Londra ad attenderla. La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni al Castello di Balmoral, dove aveva trascorso le vacanze estive, ed è tornata nella Capitale per l’ultimo saluto e per essere tumulata accanto al suo grande amore, il Principe Filippo. I Funerali sono attesi per il 19 settembre, al termine dei 10 giorni di lutto previsti per la morte di un Sovrano, con la camera ardente allestita in Westminster Hall che prosegue fino alle 6,30 del giorno delle esequie. Funerali della Regina Elisabetta, dove vederli in tv La data è ormai certa. I Funerali della Regina Elisabetta si svolgono il 19 settembre in ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022) Un lungo, lunghissimo viaggio fino a Buckingham Palace, con l’abbraccio di Londra ad attenderla. LaII si è spenta a 96 anni al Castello di Balmoral,aveva trascorso le vacanze estive, ed è tornata nella Capitale per l’ultimo saluto e per essere tumulata accanto al suo grande amore, il Principe Filippo. Isono attesi per il 19 settembre, al termine dei 10 giorni di lutto previsti per la morte di un Sovrano, con la camera ardente allestita in Westminster Hall che prosegue fino alle 6,30 del giorno delle esequie.dellain tv La data è ormai certa. Idellasi svolgono il 19 settembre in ...

trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - trash_italiano : Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte: TvBlog] - rada_maja : RT @CdT_Online: Il presidente della Confederazione lunedì 19 settembre sarà a Londra per porgere l'ultimo saluto alla defunta monarca https… - zazoomblog : Regina Elisabetta funerali: ecco chi ci sarà e chi non è stato invitato (Meghan Markle presente ma…) - #Regina… -