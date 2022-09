Dramma ad Atripalda | anziano si lancia dal ponte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 19’00 di oggi 15 settembre, sono intervenuti adin corrispondenza di via Tiratore, per soccorrere un uomo di 80 anni, originario di Nusco ma residente ad, il quale ha tentato il suicidiondosi dal vecchiodella ferrovia. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento di Vigili del Fuoco e sanitari del 118, per l’non vi è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.