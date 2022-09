David Rossi, la relazione della commissione (non votata da Pd e Leu): “Lesioni sul suo cadavere non pienamente compatibili con il suicidio” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un buon lavoro“, “un’occasione persa”, un documento da cui ripartire per provare a chiarire una volta per tutte cosa accadde la sera del 6 marzo 2013 a Siena, quando David Rossi, il capo della comunicazione di Mps, precipitò dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni. suicidio (come stabilito dalle inchieste) oppure omicidio? La relazione finale della commissione parlamentare d’inchiesta non fornisce certezze né potrebbe farlo, ma dice due cose dal peso specifico importante: che se fosse stato soccorso prima il manager si poteva salvare e che le Lesioni sul suo cadavere “non sono pienamente compatibili con il suicidio”. Il documento (e gli spunti d’inchiesta in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un buon lavoro“, “un’occasione persa”, un documento da cui ripartire per provare a chiarire una volta per tutte cosa accadde la sera del 6 marzo 2013 a Siena, quando, il capocomunicazione di Mps, precipitò dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Rocca Salimbeni.(come stabilito dalle inchieste) oppure omicidio? Lafinaleparlamentare d’inchiesta non fornisce certezze né potrebbe farlo, ma dice due cose dal peso specifico importante: che se fosse stato soccorso prima il manager si poteva salvare e che lesul suo“non sonocon il”. Il documento (e gli spunti d’inchiesta in ...

borghi_claudio : Approvata all'unanimità la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il PD non ha partecipato al voto. - cardella42 : RT @borghi_claudio: Approvata all'unanimità la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il PD non ha part… - Lasher9 : RT @borghi_claudio: Approvata all'unanimità la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il PD non ha part… - iacovettide : RT @borghi_claudio: Approvata all'unanimità la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il PD non ha part… - BramucciMatteo : RT @borghi_claudio: Approvata all'unanimità la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il PD non ha part… -