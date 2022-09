Cosa succede in Svezia con la vittoria della destra (Di giovedì 15 settembre 2022) Chiusi i giochi in Svezia. Magdalena Andersson, primo ministro svedese ed esponente del centrosinistra, ha ammesso la sconfitta nelle elezioni politiche dello scorso weekend, in seguito alla comunicazione dei risultati finali del voto. “I quattro partiti di destra sembrano aver ottenuto poco meno del 50% dei voti alle elezioni e al Riksdag (Parlamento svedese) hanno ottenuto uno o due mandati – ha dichiarato Andersson -. Una maggioranza esigua, ma è una maggioranza. Chiederò quindi la mia destituzione da primo ministro e la responsabilità del proseguimento del processo passerà ora al presidente del Parlamento e al Riksdag”. Il partito di estrema destra Democratici svedesi di Jimmie Akesson ha ottenuto un risultato storico. La coalizione di destra, formata da quattro Paesi tra cui Democratici svedesi, seconda forza ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 settembre 2022) Chiusi i giochi in. Magdalena Andersson, primo ministro svedese ed esponente del centrosinistra, ha ammesso la sconfitta nelle elezioni politiche dello scorso weekend, in seguito alla comunicazione dei risultati finali del voto. “I quattro partiti disembrano aver ottenuto poco meno del 50% dei voti alle elezioni e al Riksdag (Parlamento svedese) hanno ottenuto uno o due mandati – ha dichiarato Andersson -. Una maggioranza esigua, ma è una maggioranza. Chiederò quindi la mia destituzione da primo ministro e la responsabilità del proseguimento del processo passerà ora al presidente del Parlamento e al Riksdag”. Il partito di estremaDemocratici svedesi di Jimmie Akesson ha ottenuto un risultato storico. La coalizione di, formata da quattro Paesi tra cui Democratici svedesi, seconda forza ...

