Conosce benissimo Raspadori: “Non è un trequartista! Vi dico qual è il suo ruolo” (Di giovedì 15 settembre 2022) Massimo Carcarino, ex match analyst del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Rompipallone.it parlando, tra le altre cose, di uno dei nuovi acquisti del Napoli: Giacomo Raspadori. Il numero 81 partenopeo – sua vecchia Conoscenza nella sua esperienza in neroverde – è reduce da due gol in due partite consecutive e sembra essersi sbloccato dopo le prime deboli difficoltà iniziali, dovute al fisiologico ambiento con la nuova realtà. “Parliamo di un talento purissimo, un predestinato del calcio“, assicura Carcarino nel corso della sua intervista. “Da noi al Sassuolo è partito come sottopunta, ha fatto anche il falso nueve. Ma parlare di lui come trequartista non è corretto: non ha il passaggio filtrante o l’assist tra le sue caratteristiche migliori, lui vede la porta e ha l’abilità di calciare benissimo con entrambi i piedi. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Massimo Carcarino, ex match analyst del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Rompipallone.it parlando, tra le altre cose, di uno dei nuovi acquisti del Napoli: Giacomo. Il numero 81 partenopeo – sua vecchianza nella sua esperienza in neroverde – è reduce da due gol in due partite consecutive e sembra essersi sbloccato dopo le prime deboli difficoltà iniziali, dovute al fisiologico ambiento con la nuova realtà. “Parliamo di un talento purissimo, un predestinato del calcio“, assicura Carcarino nel corso della sua intervista. “Da noi al Sassuolo è partito come sottopunta, ha fatto anche il falso nueve. Ma parlare di lui come trequartista non è corretto: non ha il passaggio filtrante o l’assist tra le sue caratteristiche migliori, lui vede la porta e ha l’abilità di calciarecon entrambi i piedi. ...

