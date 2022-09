Ciclismo | Mondiali 2022 | i favoriti della cronometro Filippo Ganna per il tris | ma Evenepoel spaventa

(Di giovedì 15 settembre 2022) Manca ormai sempre meno all’iniziosettimana dei Campionati del Mondo disu strada. Per sette giorni gli occhi degli appassionati delle due ruote da ogni parte del globo saranno puntati sulla città australiana di Wollongong che ospiterà la rassegna iridata dal 18 al 25 settembre. Domenica 18 si partirà subito con le marce altissime. Il programma del primo giorno prevede infatti le prove asia per le donne che per gli uomini elite. In chiave azzurra è ovviamente di particolare interesse la prova maschile, potendo schierare il due volte campione in carica. Il verbanese manca alle corse dal Deutschland Tour, chiuso il 28 agosto ed in cui ha centrato la sesta vittoria nelle prove contro il tempostagione. A differenza di ...

TgrRaiTrentino : Mondiali di ciclismo per amatori. Spettacolo di sport. Ma attenzione alle strade chiuse... - Xauli_Colollet : RT @classicretro: Campionati Mondiali di Ciclismo 1968 - Imola - GregIenco : RT @classicretro: Campionati Mondiali di Ciclismo 1968 - Imola - lukascph : RT @classicretro: Campionati Mondiali di Ciclismo 1968 - Imola - classicretro : Campionati Mondiali di Ciclismo 1968 - Imola -

... nuoto, atletica, scherma, ginnastica,e per ultimo volley ci hanno emozionato, regalato ... Aidi calcio in Qatar non ci sarà la maglia azzurra. Che rabbia. "Parlo tutti i giorni con ...... argento nella canoa velocità del K1 5000 aidi Monaco: impegnata sabato prossimo in una ...: A. S. D. Aquila. ALTRE ASSOCIAZIONI: Gruppo Podistico Fratellanza Popolare Grassina - ...TRENTO. I campionati mondiali di ciclismo per Amatori porteranno ad un cambio della viabilità per la città di Trento per la giornata di sabato. Per il tempo necessario allo svolgimento delle varie pro ...Il presidente del Coni incontra Draghi insieme al capo del Cio Bach: «Quei politici che si mettono contro lo sport perdono sempre» ...