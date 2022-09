“Carlo III non durerà”: spunta lo spoiler, l’Inghilterra si prepari alla catastrofe (Di giovedì 15 settembre 2022) Secondo alcune recenti indiscrezioni, il regno di Carlo III potrebbe non durare così a lungo. Scopriamo insieme i dettagli. Un altro scoop sta travolgendo Buckingham Palace e sì, riguarda proprio il nuovo Re Carlo III, salito al trono alcuni giorni, dopo la morte della Regina Elisabetta. Foto da @princecharles walesQuest’ultima ha regnato per ben 70 anni, dal 1952, quando è succeduta al padre, il Re Giorgio V. Il nuovo monarca ha preso potere solamente alcuni giorni fa, ma secondo alcune indiscrezioni, il suo regno non durerà molto tempo. Il Regno di Carlo III Il regno del nuovo sovrano è appena cominciato, ma secondo alcune voci, ben presto succederà il figlio, il Principe di Galles, insieme alla sua consorte, Kate. Foto da @princecharles walesFanpage.it ha intervistato Stephen Bates, ex ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 15 settembre 2022) Secondo alcune recenti indiscrezioni, il regno diIII potrebbe non durare così a lungo. Scopriamo insieme i dettagli. Un altro scoop sta travolgendo Buckingham Palace e sì, riguarda proprio il nuovo ReIII, salito al trono alcuni giorni, dopo la morte della Regina Elisabetta. Foto da @princecharles walesQuest’ultima ha regnato per ben 70 anni, dal 1952, quando è succeduta al padre, il Re Giorgio V. Il nuovo monarca ha preso potere solamente alcuni giorni fa, ma secondo alcune indiscrezioni, il suo regno nonmolto tempo. Il Regno diIII Il regno del nuovo sovrano è appena cominciato, ma secondo alcune voci, ben presto succederà il figlio, il Principe di Galles, insiemesua consorte, Kate. Foto da @princecharles walesFanpage.it ha intervistato Stephen Bates, ex ...

