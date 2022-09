Brian Cox contro il Metodo: "Non uso quella me*** americana" (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo la proiezione di Succession al TIFF, Brian Cox si è scagliato contro il Metodo di recitazione esprimendo chiaramente le proprie idee a riguardo. Brian Cox, ospite al Toronto Film Festival, ha criticato il Metodo di recitazione americano negando di averne mai fatto uso nelle sue performance, compresa la serie Succession. Durante un Q&A post proiezione del dramma Prisoner's Daughter, le dichiarazioni di Brian Cox hanno animato la sala. "Non ci tengo molto alla merda americana, al dover vivere un'esperienza religiosa ogni volta che reciti una parte. È una merda", ha dichiarato l'attore scozzese, criticando la tecnica recitativa adottata da tanti attori americani che optano per l'immedesimazione totale in un personaggio dall'inizio alla fine delle riprese, fino a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo la proiezione di Succession al TIFF,Cox si è scagliatoildi recitazione esprimendo chiaramente le proprie idee a riguardo.Cox, ospite al Toronto Film Festival, ha criticato ildi recitazione americano negando di averne mai fatto uso nelle sue performance, compresa la serie Succession. Durante un Q&A post proiezione del dramma Prisoner's Daughter, le dichiarazioni diCox hanno animato la sala. "Non ci tengo molto alla merda, al dover vivere un'esperienza religiosa ogni volta che reciti una parte. È una merda", ha dichiarato l'attore scozzese, criticando la tecnica recitativa adottata da tanti attori americani che optano per l'immedesimazione totale in un personaggio dall'inizio alla fine delle riprese, fino a ...

