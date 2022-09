Avellino | Taurino | “Ci tiriamo da soli la zappa sui piedi da soli”

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Inutile fare grosse analisi, siamo stati brutti e mi assumo le mie responsabilità”. Così il tecnico dell’, Robertodopo la sconfitta arrivata con il Monopoli. “Cidalasuida– ammette – Certe cose faccio veramente fatica a spiegarmele. Avevamo iniziato bene e poi per un errore becchiamo gol. Non giochiamo da squadra ed è giusto che le responsabilità siano mie“. “Quando si prendono gol così è sintomo che qualcosa non va – continua– Parlerò con la squadra, lavoreremo ancora di più. Sono abituato a stare in trincea e continuerò a combattere, tutto quello che mi sono conquistato l’ho guadagnato con le ...

