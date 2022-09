Allegri: «Non ho avuto confronti con la società» (Di giovedì 15 settembre 2022) Situazione quanto meno complicata per il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, dopo la seconda sconfitta in Champions, qualcosa che, come lui stesso ha detto, non gli era mai successa Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Benfica. TuttoJuve.com seguirà l’evento in diretta: Cosa è successo dopo l’inizio? Ci sono poche spiegazioni da dare. Dopo il 2-1 era finita, la gara era in mano a loro, noi siamo crollati a livello psicologico. Serve solo lavorare, fare un passo alla volta, il calcio ti dà sempre la possibilità del campionato. Questi momenti nel calcio capitano. Bisogna affrontare tutto con lucidità e serenità sapendo che non possiamo perdere due gare di fila in Champions”. È la prima volta che ti trovi in una situazione simile? “I motivi possono essere tanti. In questo momento non ha senso di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Situazione quanto meno complicata per il tecnico della Juve, Massimiliano, dopo la seconda sconfitta in Champions, qualcosa che, come lui stesso ha detto, non gli era mai successa Massimilianoha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Benfica. TuttoJuve.com seguirà l’evento in diretta: Cosa è successo dopo l’inizio? Ci sono poche spiegazioni da dare. Dopo il 2-1 era finita, la gara era in mano a loro, noi siamo crollati a livello psicologico. Serve solo lavorare, fare un passo alla volta, il calcio ti dà sempre la possibilità del campionato. Questi momenti nel calcio capitano. Bisogna affrontare tutto con lucidità e serenità sapendo che non possiamo perdere due gare di fila in Champions”. È la prima volta che ti trovi in una situazione simile? “I motivi possono essere tanti. In questo momento non ha senso di ...

