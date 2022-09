Addio a Irene Papas | musa greca del cinema

(Di giovedì 15 settembre 2022) È morta ieri, all'età di 96 anni, la grandissima attrice, conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli indimenticabili e per il fascino carismatico che emanava in ogni ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Addio a Irene Papas: morta la leggendaria attrice greca, ha recitato in oltre 70 film e nello sceneggiato… - MelgerTina : RT @francofontana43: Addio a Irene Papas, simbolo della cultura e della bellezza mediterranea e vólto delle eroine tragiche Qui il ricordo… - AgneseFiducia : RT @Avvenire_Nei: Addio a #IrenePapas, leggendaria attrice greca - rosdefilippis : RT @francofontana43: Addio a Irene Papas, simbolo della cultura e della bellezza mediterranea e vólto delle eroine tragiche Qui il ricordo… - nonnachicca58 : RT @francofontana43: Addio a Irene Papas, simbolo della cultura e della bellezza mediterranea e vólto delle eroine tragiche Qui il ricordo… -

È morta ieri, all'età di 96 anni, la grandissima attrice grecaPapas, conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli indimenticabili e per il fascino carismatico che emanava in ogni interpretazione. La sua esperienza nel cinema, durata oltre 50 anni, ...all'attrice protagonista dell'Odissea trasmessa dalla Rai nel '68. Era l'epoca dei grandi sceneggiati tratti da grandi opere letterarie, per ogni puntata venti milioni di ...È morta ieri, all’età di 96 anni, la grandissima attrice greca Irene Papas, conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli indimenticabili e per il fascino carismatico che ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...