Var, basta polemiche: arriva la novità (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'ultima giornata di campionato è stata caratterizzata dalle polemiche emerse attorno a Juventus – Salernitana. Il finale della partita è stato incendiato dal gol annullato a Milik per una presunta posizione di fuorigioco, decisione poi rivelatasi erronea nonostate l'intervento del Var. L'attaccante polacco era infatti tenuto in gioco da Candreva, il quale però era nascosto in un angolo cieco, che ha portato l'arbitro Marcenaro a non convalidare la rete della vittoria bianconera. Juventus Salernitana Var Il caso è stato discusso enormemente negli ultimi giorni e a riguardo sono state scritte numerose pagine che non hanno fatto altro che aumentare le polemiche. La Serie A ha quindi deciso di intervenire, adottando una soluzione che potrebbe partire da ottobre chiamata SAOT (Semi – Automated – Offside – Technology) Secondo la Gazzetta ...

EnricoTurcato : Quanto accaduto allo Stadium è gravissimo. La spiegazione diffusa dall’AIA (cioè che la VAR non disponeva delle imm… - AlfredoPedulla : Il problema arbitrale è molto serio, da commissariamento. Il Var è un nemico, un alibi, un pretesto, tutto. Oggi Lu… - _Morik92_ : Basta col Var, basta davvero. Torniamo a come era prima, sarebbe molto meglio per tutti. - fbrx71 : @sempreciro Infatti basta sostituire RUBARE con VINCERE e la tesi di #Mauro non fa una piega. Se juve é prima nell… - StefanoFerraris : @TweetGino @DAZN_IT Non c'è bisogno di vedere più volte il replay al VAR per capire che questo è fallo di mano, bas… -