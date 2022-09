Uomini e Donne, slitta ancora la messa in onda della prima puntata: l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 14 settembre 2022) La redazione di Uomini e Donne comunica lo slittamento della prima puntata di Uomini e Donne, che non andrà più in onda il 19 settembre 2022 su Canale 5. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 14 settembre 2022) La redazione dicomunica lomentodi, che non andrà più inil 19 settembre 2022 su Canale 5.

Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - matteosalvinimi : Oggi ho voluto essere a Marina di Carrara per portare la mia vicinanza alle donne e agli uomini della Lega aggredit… - OsservaMy : In Italia, secondo i dati ISTAT, la retribuzione oraria è pari a euro 15,2 per le donne e a 16,2 per gli uomini (si… - lorellaxs : RT @lovgawa: questo perché vediamo sempre solo il modo di rapportarsi con le donne dal pov degli uomini ma la realtà é che il modo in cui l… -