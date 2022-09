Ultime Notizie Roma del 14-09-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura il DL bis non sono super bonus Smart Working e gli sconti energetici il decreto introduce una serie di norme che impattano la quotidianità dei cittadini vediamo nel dettaglio quali sono bonus TV e trasporto di sale da 30 a €50 Porta in piscina Il decreto stanzia 50 milioni di euro bonus psicologo attivato sulla scia della crisi del covid e arrivano a 25 milioni in tutto delle torte pensioni Italia €1000 dai precedenti €750 il tetto per l’impignorabilità bonus sociale esteso fino al 31 dicembre gravi in busta paga dipendenti il DL alleggerisce le tasse per i battiti lavoro dipendente e ancora trasporti isole piccole luce verde all’ imbarco nei porti di veicoli di Cisterna stradali la misura è molto assicurare gli approvvigionamenti nelle isole piccole fino al tetto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura il DL bis non sono super bonus Smart Working e gli sconti energetici il decreto introduce una serie di norme che impattano la quotidianità dei cittadini vediamo nel dettaglio quali sono bonus TV e trasporto di sale da 30 a €50 Porta in piscina Il decreto stanzia 50 milioni di euro bonus psicologo attivato sulla scia della crisi del covid e arrivano a 25 milioni in tutto delle torte pensioni Italia €1000 dai precedenti €750 il tetto per l’impignorabilità bonus sociale esteso fino al 31 dicembre gravi in busta paga dipendenti il DL alleggerisce le tasse per i battiti lavoro dipendente e ancora trasporti isole piccole luce verde all’ imbarco nei porti di veicoli di Cisterna stradali la misura è molto assicurare gli approvvigionamenti nelle isole piccole fino al tetto ...

