Ultime Notizie – Aborto | Meloni | “Non voglio abolire legge 194”

"Io non voglio abolire la legge 194 sull'Aborto, non voglio modificarla, io voglio applicarla, che significa anche" dare spazio alla "prevenzione". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, risponde alle domande del Tg di La7. "Per esempio vorrei dare un'alternativa a una donna che abortisce per motivi economici: questo non significa diminuire i diritti, ma allargarli", aggiunge. Capitolo energia: "E' qualche giorno che mi sorprendono le dichiarazioni di Salvini, a volte sembra più polemico con me che non con gli avversari. Il prezzo del gas sale perché le speculazioni salgono, se non fermiamo le speculazioni 30 miliardi non bastano". "Non è giusto dire che stiamo aspettando l'Europa, perché ho chiesto che l'Italia faccia il disaccoppiamento tra il costo del gas e quello dell'energia elettrica".

