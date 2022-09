(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e fino alla vittoria”. Si è espresso così il presidente ucraino, Volodymyr, che si è recato in visita a Izyum, città strategica dell’nordorientale, liberata dalla presenza dei soldati della Russia nei giorni scorsi nel mezzo della controffensiva delle forze di Kiev. L'articolo proviene da Italia Sera.

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zel… - ilfoglio_it : A meno di due settimane dalle elezioni, il premier italiano rinsalda il rapporto con Kyiv. Il governo ucraino: 'Sia… - pietroraffa : Zelensky a Putin:'Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o sen… - attilascuola : RT @Qua_Agatha: Cioè #Draghi al telefono avrebbe detto a #Zelensky che l'Ucraina ha il pieno sostegno dell'Italia in tutti gli ambiti e qu… - fisco24_info : Ucraina, Zelensky al fronte: 'Vinceremo' - Video: (Adnkronos) - Il presidente a Izyum -

... il cui impatto diviene chiaro man mano che l'ne riprende il controllo. Gli invasori si sono lasciati alle spalle una scia di morte, distruzione e saccheggi. Kharkiv, "è caduto" ...A Izjum, poi,ha issato la bandiera dell'. Una celebrazione a cui hanno preso parte i rappresentanti delle forze armate ucraine e di altre forze di sicurezza, che pochi giorni fa ...Non ho visto niente di nuovo”. Si è espresso così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso della sua visita a sorpresa nella città di Izyum, liberata dai paracadutisti ucraini in questi ...(Adnkronos) – “Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e fino alla vittoria”. Si è espresso così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è recato in visita a Izyum, città strategica dell’U ...