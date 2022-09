Tragedia in vacanza, Marco muore a 25 anni. Un attimo ed è stata disgrazia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Aveva 25 anni ed era in vacanza con gli amici a Fuerteventura. Sulla sua morte stanno indagando gli inquirenti per ricostruire esattamente la dinamica. A perdere la vita Marco Finocchiaro di Magnago, comune dell’hinterland milanese. Quella che doveva essere una tranquilla e spensierata vacanza si è trasformata in un incubo. Marco Finocchiaro era appassionato di viaggi e si trovava con gli amici nell’isola dell’arcipelago delle Canarie. Il giovane stava semplicemente facendo un giro in barca con gli amici, poi il tuffo in acqua e un’onda che avrebbe travolto i ragazzi. Tutti sono riusciti a riemergere tranne il 25enne che non sarebbe più riuscito a risalire. Le autorità spagnole hanno disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso di Marco, per stabilire se la causa del suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Aveva 25ed era incon gli amici a Fuerteventura. Sulla sua morte stanno indagando gli inquirenti per ricostruire esattamente la dinamica. A perdere la vitaFinocchiaro di Magnago, comune dell’hinterland milanese. Quella che doveva essere una tranquilla e spensieratasi è trasformata in un incubo.Finocchiaro era appassionato di viaggi e si trovava con gli amici nell’isola dell’arcipelago delle Canarie. Il giovane stava semplicemente facendo un giro in barca con gli amici, poi il tuffo in acqua e un’onda che avrebbe travolto i ragazzi. Tutti sono riusciti a riemergere tranne il 25enne che non sarebbe più riuscito a risalire. Le autorità spagnole hanno disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso di, per stabilire se la causa del suo ...

