Traffico di migranti, dalla Turchia all’ingresso clandestino in Ue col jet, per 10mila € a tratta: 5 arresti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Traffico di migranti: cinque persone, un italiano e quattro uomini di nazionalità egiziana, sono finiti al centro di un’indagine complessa e articolata che oggi è culminata in un blitz con 5 arresti. E che si è avvalsa della cooperazione di una squadra investigativa comune tra la polizia di Italia, Belgio, Germania, Austria e Francia. L’impianto accusatorio è netto: i 5 avrebbero utilizzato jet privati in partenza dalla Turchia per far arrivare in Italia, e in altri Paesi europei, clandestini di origine principalmente kurda o irachena. Facendosi pagare 10mila euro a viaggio. migranti, dalla Turchia alla Ue su jet privati: 5 arresti Avrebbero favorito l’immigrazione clandestina di cittadini stranieri in Europa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022)di: cinque persone, un italiano e quattro uomini di nazionalità egiziana, sono finiti al centro di un’indagine complessa e articolata che oggi è culminata in un blitz con 5. E che si è avvalsa della cooperazione di una squadra investigativa comune tra la polizia di Italia, Belgio, Germania, Austria e Francia. L’impianto accusatorio è netto: i 5 avrebbero utilizzato jet privati in partenzaper far arrivare in Italia, e in altri Paesi europei, clandestini di origine principalmente kurda o irachena. Facendosi pagareeuro a viaggio.alla Ue su jet privati: 5Avrebbero favorito l’immigrazione clandestina di cittadini stranieri in Europa ...

