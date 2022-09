Spalletti | “Stiamo vivendo queste serate grazie all’anno scorso! Perché non è successo con Ancelotti?”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Luciano, al termine della convincente vittoria del Napoli contro i Rangers, è intervenuto ai microfoni di Mediaset.Napoli Sull’atmosfera ad Ibrox: “Dodici anni che non facevano la Champions avevano preparato tutto. C’era da aspettarsi una reazione cattiva, abbiamo tenuto botta. Non abbiamo mai perso il bandolo avevamo ben chiaro dove volevamo portare la partita”. Poi una battuta sul termine sciagattone: “Sciagattone è quando la palla va da una parte all’altra del campo, nessuno si accontenta di gestire la palla. Termine toscano”. Ulteriore passo in avanti? : “Sicuramente ti da la possibilità di andare a parlare di crescita importante. La reazione dopo il doppio rigore è stata importantissima. La squadra aveva visto la possibilità di andare a vincere. Zielinski migliore in campo, Politano personalità e qualità. ...