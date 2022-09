Ryan Reynolds per la prevenzione | mostra la colonscopia con cui ha scoperto un polipo

redazionerumors : L'attore statunitense Ryan Reynolds ha deciso di sottoporsi ad una colonscopia 'live' per sensibilizzare soprattutt… - RegalinoV : Ryan Reynolds fa una colonscopia e riprende tutto in un video: ecco perché - comingsoonit : Sul red carpet degli #Emmys2022 il regista Shawn Levy, amico di Ryan Reynolds, fra i registi di #StrangerThings, av… - nixon_gregary : ?????? Deadpool e Stranger Things: possibile un crossover? Scherzo o realtà?: Sul red carpet degli Emmy il regista S… - NerdPool_IT : Il regista di Deadpool 3 Shawn Levy e Ryan Reynolds vogliono un crossover con Stranger Things nel nuovo film -… -

L'attore canadese ha reso pubblico l'esame di screening a cui si è sottoposto per prevenire il cancro al ...La star di Deadpoole io stavamo cercando di capire come potremmo fare un crossover Deadpool - Stranger Things. Non l'abbiamo ancora capito, ma è in programma' . Mentre attendiamo ...Ryan Reynolds mostra la sua colonscopia per sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al colon. Il divo canadese si è sottoposto a un esame di screening e lo ha reso pubblico dopo aver perso una sco ...Sul red carpet degli Emmy il regista Shawn Levy, amico di Ryan Reynolds, fra i registi di Stranger Things, aveva ipotizzato un crossover folle tra Deadpool e la serie dei fratelli Duffer. Lo scherzo n ...