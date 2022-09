Rangers-Napoli | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2022 2023

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile isu Sky edi, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di. All’Ibrox sfida rinviata di un giorno in seguito alla morte della Regina Elisabetta: gli azzurri, dopo il roboante 4-1 al Liverpool, devono vincere ancora per dare un segnale importante. Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 14 settembre.sarà visibile su Sky Sport Action con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Alle 21 di oggi 14 settembre, all'Ibrox Stadium di Glasgow, il Napoli si appresta ad affrontare il Glasgow Rangers nella 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Canale 5 e su Sportmediaset.it. Nella ripresa il Bayer Leverkusen sfiora il vantaggio colpendo due legni nella stessa azione: Schick viene fermato. Spalletti ha un piano per le prossime due gare del suo Napoli, ovvero quella di stasera con i Rangers e quella di domenica con il Milan. Rangers-Napoli è la sfida tra due squadre rappresentanti di due visioni calcistiche opposte.