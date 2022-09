Rangers-Napoli | formazione titolare con Simeone centravanti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nessuna sorpresa per ladelche stasera giocherà a Glasgow in Champions contro i. Tutto come previsto concome fatto capire dal tecnico toscano in conferenza stampa ieri sera.: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano,, Kvaratskhelia. Ilè a 3 punti, alla pari con Liverpool e Ajax che però hanno una partita in più. Isono a zero, hanno perso 4-0 ad Amsterdam contro l’Ajax. I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano,, Kvaratskhelia.##UCL#ForzaSempre ...