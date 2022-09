Pasquale Del Prete (Azione): “Io, candidato del territorio” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sempre più vicine le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tra i candidati in corsa per un seggio alla Camera dei deputati nel collegio della Campania, c’è anche Pasquale Del Prete – già vicesindaco e attualmente consigliere comunale di maggioranza a Frattamaggiore oltre che segretario provinciale di Azione a Napoli. Del Prete concorrerà nel purinominale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sempre più vicine le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tra i candidati in corsa per un seggio alla Camera dei deputati nel collegio della Campania, c’è ancheDel– già vicesindaco e attualmente consigliere comunale di maggioranza a Frattamaggiore oltre che segretario provinciale dia Napoli. Delconcorrerà nel purinominale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

