Milan, Strinic: «Leao è il più forte della Serie A»

Le parole di Ivan Strinic su Rafael Leao: «É un leader tecnico di alto livello. Il giocatore più forte della Serie A»

L'ex terzino del Milan, Ivan Strinic ha parlato a la Gazzetta dello sport dicendo la sua sull'attaccante rossonero Rafael Leao: «Ci siamo allenati insieme qualche mese nel 2019, prima che dicessi basta con il calcio giocato. Ricordo Rafael col sorriso. Era timido, silenzioso, chiedeva il permesso per fare qualsiasi cosa. Anche i capelli erano diversi. Ora è un leader tecnico di alto livello. Il giocatore più forte della Serie A».

