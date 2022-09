Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di mercoledì 14 settembre 2022) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 125 centri. Completano il podio il polacco del Barcellona Robert Lewandowski e il francese del Real Madrid Karim Benzema, appaiati a quota 86 reti. Più indietro Thomas Müller, settimo nella storia della Champions a quota 52 reti, e Zlatan Ibrahimovic (48 gol), ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 125 centri. Completano il podio il polacco del Barcellona Robert Lewandowski e il francese del Real Madrid Karim Benzema, appaiati a quota 86 reti. Più indietro Thomas Müller, settimo nella storia dellaa quota 52 reti, e Zlatan Ibrahimovic (48 gol), ...

Lord_Burg : I migliori marcatori dell’@HCAP1937 in questo preseason. Impressionate André Heim, autore di 9 punti, di cui ben 6… - AllesHockey : RT @Lord_Burg: I migliori marcatori dell’@OfficialHCL in questo preseason. Subito davanti a tutti Markus Granlund. Completano il podio Ar… - paoloangeloRF : I migliori bomber in Europa (fin qui) tra campionati e coppe - Lord_Burg : I migliori marcatori dell’@OfficialHCL in questo preseason. Subito davanti a tutti Markus Granlund. Completano il… - MMoretti24 : @gippu1 ?????????????? Nonché ufficialmente sul podio dei migliori marcatori inglesi in #SerieA: ?? 19 reti, superato Franc… -