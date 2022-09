Mahmood si fa documentario e arriva al cinema a ottobre (e poi su Prime Video)

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La voce, la musica, le emozioni e la creatività disuperano il format della canzone, delclip e del live per farsi film con un. Un approdo naturale per un artista che da sempre sembra cercare un'espressione totale, che sia l'energia che riesce a incanalare in canto, in presenza e movimento scenico, nelle parole concatenate in brani, in disegni pronti a trasformarsi in percorsi che possono sfociare in concept album, come Ghettolimpo, declinato anche in chiave graphic novel. Oppure che si tratti delle storie, dei sentimenti, delle tradizioni e radici se non degli stati d'animo di cui sente l'urgenza di parlare e che sa trattare con rara trasparenza e onestà intellettuale. Due aspetti che lo rendono tanto amato a un pubblico che ormai supera di gran lunga quello dei fan originali e che ama il suo essere diretto e ...