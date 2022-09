Lutto gravissimo per Silvia e Giulia Provvedi: l’annuncio e la promessa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un grave Lutto per Le Donatella, il duo composto da Silvia e Giulia Provvedi che si è formato anni fa a X Factor. Le due sorelle gemelle, che hanno poi partecipato anche all’Isola dei Famosi e al GF Vip di Alfonso Signorini, hanno dato la triste notizia sul profilo Instagram che condividono. Un profilo sempre allegro, colorato, pieno di foto della piccola Nicole (la figlia di Silvia, ndr), di selfie al naturale e video ironici. Ma l’ultimo post è questo: sfondo nero e un cuore rosso. Nella didascalia, riportata anche tra le Storie, l’ultimo saluto al loro papà. Le Donatella, Lutto grave per Silvia e Giulia Provvedi È morto il papà di Silvia e Giulia Provvedi, che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un graveper Le Donatella, il duo composto dache si è formato anni fa a X Factor. Le due sorelle gemelle, che hanno poi partecipato anche all’Isola dei Famosi e al GF Vip di Alfonso Signorini, hanno dato la triste notizia sul profilo Instagram che condividono. Un profilo sempre allegro, colorato, pieno di foto della piccola Nicole (la figlia di, ndr), di selfie al naturale e video ironici. Ma l’ultimo post è questo: sfondo nero e un cuore rosso. Nella didascalia, riportata anche tra le Storie, l’ultimo saluto al loro papà. Le Donatella,grave perÈ morto il papà di, che la ...

smalltowngxrl : dato che vi piace fare sembrare la morte della vecchia una cosa così grave allora perché le ferie non le danno anch… - FM44748127 : @marcoavvo @BeppeSala Dopo che Renzi ha fatto uno straordinario discorso su Milano che a Sala non sarebbe mai riusc… - montematz : Concordo, é un momento di lutto profondo e che mette in crisi quelle poche certezze che avevamo. Prima il derby, po… - moonotear : il vero lutto gravissimo di oggi è che ho appena finito gintama - nientedjme : RT @atinybitsalty: comunque, meme a parte, per me è surreale vivere un momento storico così importante, per quanto non abbia tanta simpatia… -