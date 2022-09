Lui è Edoardo, suo padre è il conduttore più amato della tv: lo riconosci? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Avete riconosciuto questo ragazzo nella foto? È il figlio del conduttore più amato della tv. Anche lui potrebbe seguire le orme del padre: ecco di chi si tratta. Non sempre i figli di personaggi famosi sono conosciuti al grande pubblico. Alcuni di loro scelgono di intraprendere strade completamente diverse da quelle dei genitori, mentre altri Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aveteuto questo ragazzo nella foto? È il figlio delpiùtv. Anche lui potrebbe seguire le orme del: ecco di chi si tratta. Non sempre i figli di personaggi famosi sono conosciuti al grande pubblico. Alcuni di loro scelgono di intraprendere strade completamente diverse da quelle dei genitori, mentre altri

biskottiike4 : Philip Lombard= Edoardo Leo 9 a morire ucciso da Vera che pensa ovviamente che sia lui l'assassino che ha architett… - GSPPstanaccount : @anna09748912 Ahahahah a me fa pensare solo il fatto che Edoardo non abbia il tatuaggio nelle scene che hanno regis… - iolsmoon : Comunque secondo me ha preso ispirazione da mf per sta canzone,io l’ho detto che lui sarebbe perfetto per la prossi… - Edoardo_Benzi : “Sembri Bruno Mars” L’unica differenza è che lui è un figo e io no - whoosvic : EDOARDO HA APPENA DETTO A LORENZO CHE HA VISTO IL CAZZO DI LIAM E LUI GLI HA RISPOSTO “il prossimo è il mio??????” RAGA IO LO AMO -