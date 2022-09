Londra rende omaggio a Elisabetta II: il feretro arriva a Westminster Hall tra gli applausi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Londra – applausi, lacrime e tanta commozione. Londra rende omaggio a Elisabetta II, morta poco meno di una settimana fa nel castello di Balmoral, in Scozia. La processione che porta il feretro della sovrana da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove sarà allestita la camera ardente, è iniziato puntuale. La bara, posta su una carrozza trainata da cavalli neri, è avvolta nello stendardo reale britannico. Sopra un cuscino viola con la corona indossata 70 anni or sono nel giorno dell’incoronazione. I principi William e Harry, assieme al re Carlo III, accompagnano il corteo a piedi fino al palazzo. Colpi di cannone e salve e il suono delle campane a morto del Big Ben fanno sa sfondo alle trombe della guardia reale che intona la marcia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022), lacrime e tanta commozione.II, morta poco meno di una settimana fa nel castello di Balmoral, in Scozia. La processione che porta ildella sovrana da Buckingham Palace a, dove sarà allestita la camera ardente, è iniziato puntuale. La bara, posta su una carrozza trainata da cavalli neri, è avvolta nello stendardo reale britannico. Sopra un cuscino viola con la corona indossata 70 anni or sono nel giorno dell’incoronazione. I principi William e Harry, assieme al re Carlo III, accompagnano il corteo a piedi fino al palazzo. Colpi di cannone e salve e il suono delle campane a morto del Big Ben fanno sa sfondo alle trombe della guardia reale che intona la marcia ...

